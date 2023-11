2. Bundesliga heute: KSC - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der Karlsruher SC empfängt am heutigen Sonntag, den 05.11.23, den SC Paderborn in der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr und wird mit Spannung erwartet, da die bisherige Bilanz der Begegnungen beider Teams eine klare Tendenz zugunsten des SC Paderborn zeigt. Der Karlsruher SC konnte nur eines der letzten acht Spiele gegen den SC Paderborn für sich entscheiden und verlor in der Vorsaison beide Duelle ohne eigenes Torerfolg. Zudem hat Paderborns Coach Lukas Kwasniok in sechs Pflichtspielen gegen den Karlsruher SC noch keine Niederlage hinnehmen müssen.

Formkurve der Teams

Die aktuelle Formkurve des Karlsruher SC gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf eine Trendwende. Mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Zweitligaspielen und lediglich fünf Punkten in diesem Zeitraum, befindet sich der KSC in einer schwierigen Phase. Die Heimbilanz gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, da der KSC nur eines der letzten zwölf Heimspiele verloren hat. Der SC Paderborn hingegen zeigt sich in guter Form und verlor nur eines der letzten sechs Spiele. Allerdings hat Paderborn in keinem der letzten 17 Spiele eine Weiße Weste bewahren können und kassierte bereits 20 Gegentore in dieser Saison.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Schlüsselspieler im heutigen Aufeinandertreffen könnte Paderborns Florent Muslija sein, der mit sechs Toren in dieser Saison bereits seinen persönlichen Bestwert aufgestellt hat. Auf Seiten des Karlsruher SC gilt es, die Schwäche bei Kopfbällen zu überwinden, da bisher nur ein Kopfballtor erzielt wurde. Zudem müssen beide Teams ihre Führung besser verteidigen, da sowohl der KSC als auch Paderborn in dieser Saison bereits mehrere Punkte nach Führung verspielten. Es bleibt abzuwarten, welches Team seine Schwächen besser in den Griff bekommt und sich die wichtigen Punkte sichern kann.

Wird Karlsruher SC gegen Paderborn heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Paderborn im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Paderborn im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

