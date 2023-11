2. Bundesliga: Trotz Verletzung zur WM? Verwunderung um Schalke-Juwel Ouédraogo

Schalke-Juwel Assan Ouédraogo muss auch das kommende Ligaspiel gegen die SV Elversberg angeschlagen aussetzen. Das bestätigten die Königsblauen am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung.

Ouédraogo reist dennoch zur WM

Dennoch verwunderlich: Ouédraogo wurde trotz seiner anhaltenden Probleme in den Kader für die U17-WM in Indonesien berufen und wird schon am Donnerstag nach Asien reisen. Schalke gebe Ouédraogo „in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können“, wird Sportdirektor André Hechelmann in einer Klub-Mitteilung zitiert.