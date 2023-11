2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel, 0:3 (0:2)

Per Rechtsschuss traf Benedikt Pichler vor 38.367 Zuschauern zum 1:0 für Kiel. Bevor es in die Pause ging, hatte Jann-Fiete Arp mit dem rechten Fuß das 2:0 für die Gäste parat (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lautern kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Jean Zimmer, Philipp Klement und Hendrick Zuck standen jetzt Erik Durm, Tobias Raschl und Almamy Touré auf dem Platz. Das 3:0 von Holstein Kiel stellte Pichler per Rechtsschuss sicher. In der 58. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 68. Minute stellten die Störche personell um: Per Doppelwechsel kamen Marvin Schulz und Ba-Muaka Simakala auf den Platz und ersetzten Steven Skrzybski und Arp. Als der Unparteiische Bastian Dankert die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Kiel die drei Zähler unter Dach und Fach.