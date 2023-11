2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht Lautern mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen Kiel. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Kaiserslautern gegen die SV Wehen Wiesbaden und steckte damit die fünfte Niederlage in dieser Saison ein. Holstein Kiel gewann das letzte Spiel souverän mit 4:2 gegen den Hamburger SV und muss sich deshalb nicht verstecken.