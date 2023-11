2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04, 1:2 (0:1)

Per Rechtsschuss traf Dominick Drexler vor 50.000 Zuschauern zum 1:0 für den Gast. Zur Pause behielt Schalke die Nase knapp vorn. In Durchgang zwei lief Yusuf Kabadayı anstelle von Henning Matriciani für den FC Schalke 04 auf. In der Pause stellte der Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Felix Lohkemper und Mats Møller Dæhli auf den Platz und ersetzten Can Uzun und Lukas Schleimer. Das 1:1 der Gastgeber bejubelte Florian Flick (47.). Danny Latza, der von der Bank für Drexler kam, sollte für neue Impulse bei S04 sorgen (64.). Dank eines Treffers von Latza in der Schlussphase (89.) gelang es Schalke, die Führung einzufahren. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Wolfgang Haslberger siegte der FC Schalke 04 gegen Nürnberg.