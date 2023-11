2. Liga: Eintracht Braunschweig – VfL Osnabrück (Samstag, 13:00 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg braucht der VfL Osnabrück mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Braunschweig zog gegen Hannover 96 am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. Osnabrück trennte sich im vorigen Match 1:1 von Holstein Kiel.