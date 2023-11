2. Liga: FC Hansa Rostock – Hertha BSC (Sonntag, 13:30 Uhr)

FC Hansa Rostock will gegen Hertha BSC die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die Hansa zog gegen die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Letzte Woche gewann Hertha BSC gegen den SC Paderborn 07 mit 3:1. Damit liegt die Hertha mit 15 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Wer Rostock als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 33 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In dieser Saison sammelte Rostock bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte FC Hansa Rostock in den vergangenen fünf Spielen.