2. Liga: FC Schalke 04 – SV 07 Elversberg, 1:2 (1:2)

Die 61.110 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Paul Stock brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Front. Mit dem rechten Fuß baute Jannik Rochelt den Vorsprung von SV 07 Elversberg in der 21. Minute aus. Kenan Karaman verkürzte für S04 später in der 35. Minute auf 1:2. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In der 75. Minute stellte Schalke personell um: Per Doppelwechsel kamen Simon Terodde und Keke Topp auf den Platz und ersetzten Bryan Lasme und Lino Tempelmann. Obwohl Elversberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC Schalke 04 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.