2. Liga: FC Schalke 04 – SV 07 Elversberg (Freitag, 18:30 Uhr)

S04 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen SV 07 Elversberg punkten. Letzte Woche siegte der FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1. Somit belegt Schalke mit 13 Punkten den 15. Tabellenplatz. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von Elversberg ernüchternd. Gegen den FC St. Pauli kassierte man eine 0:2-Niederlage.