2. Liga: FC St. Pauli – Hannover 96, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Andreas Voglsammer anstelle von Nicolo Tresoldi für Hannover auf. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Richard Hempel stand es zwischen St. Pauli und Hannover 96 pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der FC St. Pauli den ersten Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege und sechs Unentschieden. St. Pauli erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

96 nimmt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Hannover momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Hannover 96 insgesamt nur sieben Zähler.

In zwei Wochen, am 25.11.2023, tritt St. Pauli bei FC Hansa Rostock an, während Hannover einen Tag früher Hertha BSC empfängt.