2. Liga: Hamburger SV – Eintracht Braunschweig, 2:1 (2:0)

55.879 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Heimteam schlägt – bejubelten in der 25. Minute den Treffer von Guilherme Ramos zum 1:0. Mit dem rechten Fuß baute Immanuël Pherai den Vorsprung des Hamburger SV in der 26. Minute aus. Mit der Führung für den HSV ging es in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei lief Robin Krauße anstelle von Jannis Nikolaou für Eintracht Braunschweig auf. Mit einem Rechtsschuss von Fabio Kaufmann kam der Gast noch einmal ran (62.). Wenig später kamen Maurice Multhaup und Sidi Sané per Doppelwechsel für Florian Krüger und Þórir Jóhann Helgason auf Seiten von Braunschweig ins Match (63.). Obwohl Hamburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Eintracht Braunschweig zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.