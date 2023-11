2. Liga: Hannover 96 – Eintracht Braunschweig, 2:0 (2:0)

Fabian Kunze brachte Braunschweig in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Marcel Halstenberg verwandelte in der 42. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Hannover auf 2:0 aus. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. In der Halbzeit nahm Eintracht Braunschweig gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Luc Ihorst und Marvin Rittmüller für Florian Krüger und Jan-Hendrik Marx auf dem Platz. Als wäre die Lage für die Gäste nicht schon misslich genug gewesen, musste Jannis Nikolaou in der 57. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. In der 79. Minute stellte Hannover 96 personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastian Ernst und Sei Muroya auf den Platz und ersetzten Louis Schaub und Jannik Dehm. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich 96 bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.