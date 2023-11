2. Liga: Hannover 96 – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr)

Braunschweig konnte in den letzten vier Spielen nicht punkten. Mit 96 wartet am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Hannover zog gegen den FC Schalke 04 am letzten Spieltag mit 2:3 den Kürzeren. Eintracht Braunschweig musste sich im vorigen Spiel Fortuna Düsseldorf mit 1:4 beugen.