2. Liga: Hannover 96 – Hertha BSC, 2:2 (0:2)

Per Rechtsschuss traf Florian Niederlechner vor 45.100 Zuschauern zum 1:0 für Hertha BSC. Bevor es in die Pause ging, hatte Pascal Klemens mit dem rechten Fuß das 2:0 für die Gäste parat (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Jannik Dehm war nach Wiederbeginn Sei Muroya für Hannover im Spiel. Die Einwechslung von Andreas Voglsammer, welcher für Nicolo Tresoldi kam, sollte die Heimmannschaft wachrütteln (62.). Durch einen Linksschuss von Håvard Nielsen kam Hannover 96 noch einmal ran (67.). In der 73. Minute stellte die Hertha personell um: Per Doppelwechsel kamen Andreas Bouchalakis und Derry Scherhant auf den Platz und ersetzten Márton Dárdai und Marten Winkler. Für den späten Ausgleich war Voglsammer verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff beendete Referee Timo Gerach den schwachen zweiten Durchgang von Hertha BSC, in dem 96 sich ein Unentschieden erkämpft hatte.