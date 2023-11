2. Liga: Hertha BSC – Karlsruher SC, 2:2 (2:1)

Deyovaisio Zeefuik schlüpfte nach zehn Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 58.851 Zuschauern ins eigene Netz traf. In der 30. Minute erzielte Fabian Reese das 1:1 für Hertha BSC. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Florian Niederlechner das 2:1 nach (42.). Die Hertha hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit einem Wechsel – Leon Jensen kam für Paul Nebel – startete der KSC in Durchgang zwei. Der Gast drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Marco Thiede und Budu Zivzivadze sorgen, die per Doppelwechsel für Daniel Brosinski und Fabian Schleusener auf das Spielfeld kamen (62.). Für den späten Ausgleich war Jensen verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Hertha BSC und Karlsruhe spielten unentschieden.