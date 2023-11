2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV, 4:2 (1:0)

In der 20. Minute verwandelte Steven Skrzybski einen Elfmeter zum 1:0 für das Heimteam. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Benedikt Pichler beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Kiel über die Linie (57.). In der 61. Minute stellte der HSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Ransford Königsdörffer und András Németh auf den Platz und ersetzten William Mikelbrencis und Jean-Luc Dompé. Robert Glatzel schlug doppelt zu und glich damit für Hamburg aus (71./80.). Finn Porath traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Holstein Kiel (83.). Mit dem rechten Fuß besorgte Jonas Sterner in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Störche (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Kiel den Hamburger SV 4:2.