2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg, 4:1 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Paul Nebel den Karlsruher SC vor 25.966 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Zum Seitenwechsel ersetzte Ahmet Gürleyen vom 1. FC Nürnberg seinen Teamkameraden Iván Márquez. Das 1:1 des Gasts bejubelte Can Uzun (61.). Wenig später kamen Taylan Duman und Daichi Hayashi per Doppelwechsel für Mats Møller Dæhli und Lukas Schleimer auf Seiten des Club ins Match (62.). Für das zweite Tor des KSC war Fabian Schleusener verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:1 besorgte. Bei Karlsruhe kam Budu Zivzivadze für Igor Matanović ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Mit einem schnellen Doppelpack (89./94.) zum 4:1 schockte Zivzivadze Nürnberg. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Karlsruher SC am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg.