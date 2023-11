2. Liga: Karlsruher SC – SC Paderborn 07, 0:3 (0:1)

Adriano Grimaldi brachte den KSC in der 17. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Nach nur 23 Minuten verließ Sebastian Jung vom Heimteam das Feld, Marco Thiede kam in die Partie. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des SC Paderborn 07 bestehen. In der Halbzeit nahm Karlsruhe gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Marcel Beifus und Philip Heise für Robin Bormuth und David Herold auf dem Platz. In der 59. Minute stellte der SCP personell um: Per Doppelwechsel kamen Marcel Hoffmeier und Robert Leipertz auf den Platz und ersetzten Sirlord Conteh und Niclas Nadj. Felix Platte, der von der Bank für Grimaldi kam, sollte für neue Impulse bei den Gästen sorgen (69.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Platte schnürte einen Doppelpack (71./86.), sodass Paderborn fortan mit 3:0 führte. Unter dem Strich verbuchte der SC Paderborn 07 gegen den Karlsruher SC einen 3:0-Sieg.