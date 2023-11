2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Nürnberg, 1:3 (0:3)

Jens Castrop brachte den SCP in der achten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Kanji Okunuki versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für Nürnberg (39.). Bevor es in die Pause ging, hatte Schleimer mit dem rechten Fuß das 3:0 für die Gäste parat (44.). Das überzeugende Auftreten des 1. FC Nürnberg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Paderborn kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Laurin Curda, Mattes Hansen und Robert Leipertz standen jetzt Marcel Hoffmeier, Sebastian Klaas und Niclas Nadj auf dem Platz. Der Unparteiische Nicolas Winter schickte Castrop vom Club mit Rot zum Duschen (61.). In der 72. Minute stellte Nürnberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Ahmet Gürleyen und Daichi Hayashi auf den Platz und ersetzten Jannes Horn und Schleimer. Für das 1:3 des SC Paderborn 07 zeichnete Adriano Grimaldi verantwortlich (78.). Trotz Unterzahl war der 1. FC Nürnberg in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Gastgeber und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.