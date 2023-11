2. Liga: Schalke holt zweiten Sieg in Folge - FCK patzt

Schalke 04 hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga weiter von den Abstiegsrängen entfernt. Im Duell der Altmeister setzten sich die Königsblauen beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0) durch.

Der 1. FC Kaiserslautern, am Dienstag im DFB-Pokal 3:2-Sieger gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, unterlag überraschend der SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1). Im dritten Samstagsspiel trennten sich der VfL Osnabrück und Holstein Kiel 1:1 (0:0).

Dominick Drexler (36.) brachte die Schalker in Führung. Florian Flick (47.) glich zu Beginn der zweiten Halbzeit für den Club aus. Danny Latza (89.) sorgte für den Schalker Sieg in Nürnberg.

Gideon Jung (22.) brachte die Fürther per Kopf in Führung, Julian Green (54., Foulelfmeter) erhöhte auf 2:0. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Torwart Julian Krahl an Fürths Kapitän Branimir Hrgota. Lauterns Boris Tomiak sah nach einer Tätlichkeit (69.) die Rote Karte.