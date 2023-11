2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Fortuna punkten. Letzte Woche gewann Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Damit liegt die SpVgg mit 18 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Düsseldorf zog gegen die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren.