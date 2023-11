2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 13:30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen die SV Wehen Wiesbaden ausbauen. Die SpVgg siegte im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 und besetzt mit 21 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Hinter Wiesbaden liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den 1. FC Kaiserslautern verbuchte man einen 2:1-Erfolg.

Wer die SV Wehen Wiesbaden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte der Gast. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Wiesbaden in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.