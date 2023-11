2. Liga: SV 07 Elversberg – SC Paderborn 07, 4:1 (1:1)

Sebastian Klaas brachte die Heimmannschaft in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Luca Schnellbacher vollendete in der 41. Minute vor 8.126 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Beim SC Paderborn 07 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Mattes Hansen für Kai Klefisch in die Partie. Schnellbacher traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Elversberg (50.). Mit dem rechten Fuß baute Paul Stock den Vorsprung von SV 07 Elversberg in der 57. Minute aus. Maurice Neubauer legte in der 60. Minute zum 4:1 für Elversberg nach. Wenig später kamen Adriano Grimaldi und Florent Muslija per Doppelwechsel für Felix Platte und Robert Leipertz auf Seiten des SCP ins Match (62.). Als Referee Florian Heft die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte SV 07 Elversberg die drei Zähler unter Dach und Fach.