Düsseldorf patzt gegen den Aufsteiger Wiesbaden

Die Torfabrik streikt: Nach 14 Treffern in den letzten drei Pflichtspielen stellte Fortuna Düsseldorf die Produktion weitgehend ein und verlor in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an Spitzenreiter FC St. Pauli. Der Tabellenzweite unterlag überraschend Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:3) und könnte am Wochenende von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden.