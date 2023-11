HSV wackelt vor dem Derby: "Etwas Glück"

Auf dem Papier sieht es gut aus, doch der Hamburger SV wackelte eine Woche vor dem Derby beim FC St. Pauli bedenklich. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Stürmer Robert Glatzel zum 2:1 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig, nach gutem Beginn lief beim Zweitligisten in der zweiten Hälfte kaum noch was zusammen.

Sieben Heimspiele, sieben Siege, die Bilanz im Volksparkstadion bleibt jedoch makellos. Will der chronisch auswärtsschwache HSV aber auch im Stadtduell am kommenden Freitag (18.30 Uhr) punkten, wird eine solche Leistung nicht reichen. „Letztlich hatten wir etwas Glück, das uns in den Vorjahren vielleicht auch gefehlt hat“, sagte Trainer Tim Walter.