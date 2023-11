Wiesbaden baut Siegesserie aus und verschärft FCK-Krise

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen den 1. FC Kaiserslautern fortgesetzt. Die Hessen bezwangen die zuvor punktgleichen Roten Teufel nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und schoben sich mit dem vierten Erfolg nacheinander an den Pfälzern vorbei. Der FCK befindet sich hingegen weiter im Abwärtstrend, das Team von Dirk Schuster blieb im vierten Ligaspiel in Folge sieglos.