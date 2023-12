2. Bundesliga: Ex-Bayern-Juwel glänzt erneut! Kiel klopft oben an

Auch Aufsteiger Wehen Wiesbaden stellte am Samstagnachmittag kein Problem für Holstein Kiel dar . Die Störche schlugen den Aufsteiger aus Hessen am Samstagnachmittag mit 3:2.

Schon früh in der Partie wurden die Hessen von den Gastgebern unter Druck gesetzt, wodurch das Team von Markus Kauczinski immer mehr Fehler im Aufbauspiel machte.

In der 19. Spielminute war es Gino Fechner, der einen Fehler vor dem eigenen Tor machte und im Anschluss Lewis Holtby im eigenen Strafraum foulte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Steven Skrzybski souverän zum 1:0 für die Störche.

Spätestens mit dem 3:0 von Finn Porath in der 58. Minute galt das Spiel entschieden, allerdings erzielte Ivan Prtajin in der 81. Minute das 1:3. In der Nachspielzeit wurde die Partie nochmal unerwartet spannend, denn Schiedsrichter Daniel Alt gab nochmal einen Elfmeter für Wiesbaden, den Prtajin platziert zum 2:3 im Tor unterbrachte.