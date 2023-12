2. Bundesliga heute: KSC - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der Karlsruher SC trifft heute um 13.30 Uhr auf die SV 07 Elversberg, in Spiel welches in der Bundesliga-Geschichte ein Novum darstellt: Die beiden Mannschaften sind noch nie in der 2. Bundesliga aufeinandergetroffen. Die letzte Begegnung in der Regionalliga Süd 2000/01 endete mit einem Unentschieden und einem Sieg für den KSC. Beide Teams haben in den letzten Spielen unterschiedliche Leistungen gezeigt. Während der KSC nur zwei seiner letzten 13 Spiele gegen Aufsteiger gewonnen hat, hat die SV Elversberg ihre letzten beiden Zweitliga-Partien verloren. Die Trainer beider Mannschaften, Horst Steffen von Elversberg und Christian Eichner vom KSC, sind die dienstältesten Trainer aller aktuellen Zweitligisten.

Form und Strategie

Der KSC ist seit vier Zweitliga-Partien unbesiegt und hat in den letzten vier Spieltagen zehn Tore erzielt. Allerdings hat der KSC in dieser Saison bereits 17 Punkte nach Führung verspielt, was den Ligahöchstwert darstellt. Auf der anderen Seite hat die SV Elversberg in ihren ersten acht Auswärtsspielen 14 Punkte geholt und ist damit das drittbeste Auswärtsteam dieser Saison. Allerdings hat Elversberg in den letzten beiden Spieltagen die meisten Gegentreffer kassiert. Beide Mannschaften haben eine starke Flankenleistung, wobei der KSC die zweitmeisten Flanken aus dem offenen Spiel schlägt und Elversberg die meisten Sprints pro Partie absolviert.

Schlüsselspieler und Taktiken

Ein Schlüsselspieler in diesem Spiel könnte Lars Stindl vom KSC sein, der in jedem seiner letzten drei Zweitliga-Spiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Beide Teams haben in dieser Saison eine hohe Anzahl an Ballgewinnen, wobei der KSC die meisten Schüsse nach einem hohen Ballgewinn abgibt und Elversberg die meisten Tore nach hohen Ballgewinnen erzielt hat. Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Statistiken sich auf die Taktiken beider Teams auswirken und ob sie ihre Stärken nutzen können, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Wird Karlsruher SC gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----