2. Bundesliga heute: Rostock - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 10. Dezember 2023, treffen in der 2. Bundesliga der FC Hansa Rostock und der FC Schalke 04 aufeinander. Das Spiel findet um 13:30 Uhr statt und verspricht, angesichts der Historie der beiden Teams, ein interessantes Duell zu werden. In der einzigen gemeinsamen Zweitligasaison von Hansa Rostock und Schalke 04 in der Saison 2021/22 gab es zwei Auswärtssiege. Die Bilanz nach 26 Pflichtspielduellen ist nahezu ausgeglichen, mit zehn Siegen für Rostock, elf Siegen für Schalke und fünf Unentschieden.

Form der Teams und Spieler im Fokus

Die aktuelle Form der Teams könnte eine entscheidende Rolle spielen. Hansa Rostock hat nur eins der letzten sieben Zweitligaspiele gewonnen und steht nach 15 Saisonspielen bei 17 Punkten. Im vergangenen Jahr führte eine ähnliche Situation zu einem Trainerwechsel. Schalke hingegen konnte am 15. Spieltag einen 4:0 Sieg gegen den VfL Osnabrück feiern, den höchsten Sieg in einem Ligaspiel seit Januar 2022. Insgesamt konnten die Schalker drei der letzten fünf Zweitligapartien gewinnen. Ein Spieler, auf den besonders zu achten sein wird, ist Schalkes Simon Terodde, der in der vergangenen Saison alle fünf Schalker Zweitligatore gegen Hansa Rostock erzielte und gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten so wenig Zeit für ein Tor benötigt.

Heim- und Auswärtsbilanz

Die Heim- und Auswärtsbilanz beider Teams könnte ebenfalls Einfluss auf das Spiel haben. Hansa Rostock konnte in dieser Saison zu Hause nur zehn Punkte aus acht Spielen holen und blieb zuletzt erstmals unter Alois Schwartz drei Heimspiele in Folge in der 2. Liga ohne Sieg. Schalke hingegen gewann nur eins der acht Auswärtsspiele in dieser Zweitligasaison und holte in der Fremde nur vier Punkte. Allerdings ist Rostock seit sechs Zweitligaspielen gegen Bundesliga-Absteiger ungeschlagen und kassierte in den drei Duellen 2023 dabei nicht einmal ein Gegentor. Es bleibt also abzuwarten, ob Schalke diese Serie brechen kann.

Wird FC Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

