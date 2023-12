2. Bundesliga: St. Pauli verpasst Herbstmeisterschaft - Siege für Braunschweig und KSC

So kam es, wie es kommen musste: In der 84. Minute kombinierten sich die Gäste über die rechte Seite sehenswert nach vorne, ehe Florian Carstens für John Iredale durchsteckte, Nikola Vasilj im kurzen Eck zum 1:1-Endstand überwinden konnte. Drei Minuten zuvor bereits hatte Iredale nur die Latte getroffen.

Kaiserslautern ging in der 14. Minute nach einer Standardsituation in Führung. Nach einem Freistoß von der rechten Seite war es Robin Krauße, der den Ball ins eigene Tor abfälschte.

Von den Hausherren kam in der Offensive herzlich wenig, einzig der schnelle Rayan Philippe machte ab und an Betrieb – wie in der 20. Minute, als der französische Stürmer an Torhüter Julian Krahl scheiterte.