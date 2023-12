2. Liga: 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr)

Am Samstag trifft Magdeburg auf Düsseldorf. Anstoß ist um 13:00 Uhr. Gegen SpVgg Greuther Fürth war für den 1. FC Magdeburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Fortuna Düsseldorf ernüchternd. Gegen Holstein Kiel kassierte man eine 0:1-Niederlage.

Gegenwärtig rangiert Magdeburg auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 48 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Zu den fünf Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich beim 1. FC Magdeburg sechs Pleiten. Zuletzt lief es recht ordentlich für Magdeburg – sieben Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.