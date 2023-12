2. Liga: 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf, 0:5 (0:3)

Für den Führungstreffer von Fortuna Düsseldorf zeichnete Vincent Vermeij verantwortlich (39.). Bevor es in die Pause ging, hatte Ao Tanaka mit dem linken Fuß das 2:0 für den Gast parat (41.). Die Fortuna baute die Führung aus, indem Vermeij zwei Treffer nachlegte (46./56.). Düsseldorf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. In der Halbzeitpause veränderte der Club die Aufstellung in großem Maße, sodass Ali Loune, Mats Møller Dæhli und Erik Wekesser für Kanji Okunuki, Can Uzun und Lukas Schleimer weiterspielten. Wenig später kamen Jona Niemiec und Takashi Uchino per Doppelwechsel für Vermeij und Nicolas Gavory auf Seiten von Fortuna Düsseldorf ins Match (61.). Niemiec beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 5:0 zugunsten der Fortuna über die Linie (84.). Schlussendlich setzte sich Düsseldorf mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.