2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV, 0:2 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Jean-Luc Dompé, der von der Bank für Levin Öztunali kam, sollte für neue Impulse bei Hamburg sorgen (61.). Robert Glatzel brachte Nürnberg in der 80. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Dompé stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für den Hamburger SV her (97.). Am Schluss siegte der HSV gegen den 1. FC Nürnberg.