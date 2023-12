2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern will wichtige Punkte im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig holen. Letzte Woche siegte Eintracht Braunschweig gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 3:1. Somit belegt Braunschweig mit elf Punkten den 17. Tabellenplatz. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für FCK gegen Hertha BSC.

Auf des Gegners Platz hat Lautern noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des 1. FC Kaiserslautern zu sein, wie die Kartenbilanz (34-1-3) der vorangegangenen Spiele zeigt. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden von FCK liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 34 Gegentreffer fing. Vor sieben Spielen bejubelte Lautern zuletzt einen Sieg.