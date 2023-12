2. Liga: Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth, 0:1 (0:1)

Der verwandelte Strafstoß von Julian Green brachte die Gäste vor 17.570 Zuschauern nach 31 Minuten mit 1:0 in Führung. Fürth führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Anstelle von Sidi Sané war nach Wiederbeginn Jannis Nikolaou für Braunschweig im Spiel. Wenig später kamen Jomaine Consbruch und Lukas Petkov per Doppelwechsel für Green und Armindo Sieb auf Seiten von SpVgg Greuther Fürth ins Match (68.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte der SpVgg der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.