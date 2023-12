2. Liga: FC Schalke 04 – SpVgg Greuther Fürth, 2:2 (1:0)

Keke Topp brachte Fürth in der 30. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte S04 einen knappen Vorsprung herausgespielt. Branimir Hrgota vollendete in der 50. Minute vor 61.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Kenan Karaman versenkte die Kugel zum 2:1 (74.). Gelesen war die Messe für SpVgg Greuther Fürth noch nicht, als Jomaine Consbruch und Dennis Srbeny bei einem Doppelwechsel für Robert Wagner und Armindo Sieb auf das Feld kamen (76.). Wer glaubte, der Gast sei geschockt, irrte. Simon Asta machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (77.). Referee Daniel Siebert schickte Derry Murkin von Schalke mit Gelb-Rot zum Duschen (80.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Daniel Siebert trennten sich die Gastgeber und die SpVgg remis.