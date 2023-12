2. Liga: FC St. Pauli – SV Wehen Wiesbaden, 1:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Marcel Hartel brachte Wiesbaden in der 47. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. John Iredale, der von der Bank für Nick Bätzner kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (59.). Gleich drei Wechsel nahm die SV Wehen Wiesbaden in der 74. Minute vor. Robin Heußer, Julius Kade und Thijmen Goppel verließen das Feld für Gino Fechner, Kianz Froese und Sascha Mockenhaupt. Für den späten Ausgleich war Iredale verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Timo Gerach trennten sich der FC St. Pauli und Wiesbaden remis.