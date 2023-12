2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel, 0:1 (0:1)

Lewis Holtby besorgte vor 31.042 Zuschauern das 1:0 für den Gast. Mit einem Tor Vorsprung für Holstein Kiel ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Wenig später kamen Dennis Jastrzembski und Jona Niemiec per Doppelwechsel für Nicolas Gavory und Felix Klaus auf Seiten von Fortuna Düsseldorf ins Match (67.). Letztendlich gelang es dem Gastgeber im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende waren die Störche die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.