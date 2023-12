2. Liga: Hamburger SV – SC Paderborn 07, 1:2 (1:1)

László Bénes brachte den SCP in der elften Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Filip Bilbija vollendete in der 21. Minute vor 52.244 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zum Seitenwechsel ersetzte Nicolas Oliveira vom HSV seinen Teamkameraden Ignace Van Der Brempt. Ilyas Ansah traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Paderborn (62.). Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Bilbija in der 69. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Wenig später kamen Sirlord Conteh und Adriano Grimaldi per Doppelwechsel für Ansah und Florent Muslija auf Seiten des SC Paderborn 07 ins Match (70.). Für Miro Muheim von Hamburg war die Partie in der 78. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SCP.