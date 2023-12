2. Liga: Karlsruher SC – FC Hansa Rostock, 2:2 (1:2)

Per Rechtsschuss traf Júnior Brumado vor 23.159 Zuschauern zum 1:0 für Rostock. Damian Roßbach versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für den Gast (34.). Durch einen Rechtsschuss von Igor Matanović kam der KSC noch einmal ran (44.). FC Hansa Rostock führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Karlsruhe drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Leon Jensen und Budu Zivzivadze sorgen, die per Doppelwechsel für Paul Nebel und Fabian Schleusener auf das Spielfeld kamen (62.). Für den späten Ausgleich war Zivzivadze verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Karlsruher SC und die Hansa spielten unentschieden.