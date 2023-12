2. Liga: Karlsruher SC – SV 07 Elversberg, 3:2 (2:1)

Durch ein 3:2 holte sich der Karlsruher SC in der Partie gegen SV 07 Elversberg drei Punkte. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Dženis Burnić brachte Elversberg in der sechsten Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Budu Zivzivadze den Vorsprung des KSC in der 16. Minute aus. Durch einen Rechtsschuss von Paul Wanner kam SV 07 Elversberg noch einmal ran (29.). Zur Pause hatte Karlsruhe eine hauchdünne Führung inne. Igor Matanović beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 3:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (53.). Luca Schnellbacher verkürzte für Elversberg später in der 63. Minute per Rechtsschuss auf 2:3. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schafften es die Gäste nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.