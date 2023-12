2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Magdeburg, 1:1 (0:0)

Nach nur 28 Minuten verließ Daniel Elfadli vom Gast das Feld, Connor Krempicki kam in die Partie. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Durchgang zwei lief Andi Hoti anstelle von Cristiano Piccini für den 1. FC Magdeburg auf. Per Rechtsschuss traf Tim Lemperle vor 10.796 Zuschauern zum 1:0 für die SpVgg. Mo El Hankouri, der von der Bank für Xavier Amaechi kam, sollte für neue Impulse bei Magdeburg sorgen (66.). Für den 1. FC Magdeburg reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil El Hankouri den Ball in der Nachspielzeit zum 1:1 über die Linie schob (95.) Letztlich gingen Fürth und Magdeburg mit jeweils einem Punkt auseinander.