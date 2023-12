Dritte Niederlage in Serie für Elversberg

Zum Ende einer starken Hinrunde ist Aufsteiger SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga die Puste ausgegangen. Die Saarländer mussten sich am 17. Spieltag beim Karlsruher SC mit 2:3 (1:2) geschlagen geben und kassierten trotz der Tore von Bayern-Leihgabe Paul Wanner (29.) und Luca Schnellbacher (63.) die dritte Niederlage in Serie.