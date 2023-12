Erster herber Dämpfer für FCK unter Grammozis

Erster Rückschlag für den 1. FC Kaiserslautern unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis. Nach dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg am Dienstag mussten sich die Roten Teufel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag mit 1:2 (1:0) gegen Hertha BSC geschlagen geben. Es war die fünfte Niederlage in der 2. Liga für die Elf vom Betzenberg in Folge.