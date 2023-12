Hertha nur mit Nullnummer gegen Schlusslicht Osnabrück

Erstliga-Absteiger Hertha BSC hat den dritten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Alte Dame mühte sich gegen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück mit dem neuen Trainer Uwe Koschinat nur zu einer Nullnummer. Die Herthaner sind damit allerdings auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen. Hertha verlor Florian Niederlechner wegen groben Foulspiels (85., nach Videobeweis) per Roter Karte.