HSV-Coach Walter holt Sieg - Fortuna 3:2 nach 0:2-Rückstand

Sieg für HSV-Coach Tim Walter, Fortuna mit Comeback-Qualitäten und Nullnummer von Hertha: Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga holte der viel kritisierte Walter mit dem Hamburger SV ein 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg. Robert Glatzel (80.) und Jean-Luc Dompe (90.+7) sicherten die drei Punkte für die Norddeutschen.

Dagegen feierte Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Magdeburg einen 3:2 (0:2)-Erfolg und machte in der zweiten Halbzeit einen 0:2-Rückstand wett. Hertha BSC mühte sich zu einem 0:0 gegen Schlusslicht VfL Osnabrück.

Für Walter war es ein richtungweisendes Spiel. Zuletzt hatte es zu Hause ein 1:2 gegen den SC Paderborn gegeben, die Rothosen verlieren im Aufstiegsrennen in den letzten Woche immer weiter an Boden auf die Konkurrenten. In den Hamburger Medien war der Fußballlehrer vor dem Gastspiel bei den Franken angezählt worden. "Jetzt geht es um Walters Job", schrieb die Hamburger Morgenpost unter der Woche: "Ist er noch der Richtige, um den Aufstieg zu schaffen?"