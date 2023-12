Kiel, Düsseldorf und Fürth bleiben mit Siegen oben dran

Die Spitzenteams haben sich der 2. Fußball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Holstein Kiel kletterte durch den 3:2 (2:0)-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden am Hamburger SV vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz zwei, Fortuna Düsseldorf feierte einen 5:0 (3:0)-Kantersieg beim 1. FC Nürnberg und liegt auf Rang vier, dahinter folgt die SpVgg Greuther Fürth nach dem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg bei Eintracht Braunschweig.

Steven Skrzybski sorgte per Elfmeter nach Foul von Gino Fechner an Lewis Holtby für die Führung der Kieler (19.). Fiete Arp (37.) und Finn Porath (59.) legten nach, ehe Ivan Prtajin (81. und 90.+3, Foulelfmeter nach Videobeweis) die Partie noch einmal spannend machte.

In Nürnberg wurde die Düsseldorfer Gala von einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel in der ersten Halbzeit überschattet. Die Partie musste in der 27. Minute unterbrochen werden und konnte erst nach rund zehnminütiger Unterbrechung fortgesetzt werden, der Vierte Offizielle Assad Nouhoum übernahm.