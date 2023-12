Kiel schiebt sich am HSV vorbei auf Platz zwei

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz erobert. Die Störche gewannen das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 (2:0). Am Freitag hatten sich der Tabellenführer FC Pauli und dessen Lokalrivale Hamburger SV 2:2 getrennt. Kiel hat zwei Punkte Rückstand auf die Millerntor-Elf und einen Zähler Vorsprung auf den HSV.

Die Kieler feierten den dritten Sieg in Folge und sind damit seit vier Spielen ungeschlagen. Für die Gäste war es die zweite Niederlage in Folge, das 0:2 bei der SpVgg Greuther Fürth war die erste Pleite für die Hessen nach vier Siegen in Folge gewesen.