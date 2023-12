Trotz zweimaliger Führung: Schalke patzt zum Jahresabschluss

Schalke 04 hat den versöhnlichen Abschluss eines enttäuschenden Jahres mit Bundesliga-Abstieg und Zweitliga -Fehlstart verpasst. Die Königsblauen mussten sich zum Hinrundenabschluss trotz zweimaliger Führung gegen die SpVgg Greuther Fürth mit einem 2:2 (1:0) begnügen und bleiben in der Nähe der Abstiegszone . Die Franken, die zum siebten Mal in Folge ungeschlagen blieben, kletterten auf Platz drei.

Mit seinem ersten Profitor brachte Keke Topp die Schalker erstmals in Führung (30.). Der 19-Jährige war erst durch die Verletzung des Stürmers Bryan Lasme in die Startelf gerückt - erst zum zweiten Mal in seiner Karriere.