Später Siegtreffer: Nürnberg gelingt die Wende

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die SVE zwar mehr Spielanteile. Die besseren Chancen ergaben sich zunächst aber für die Gäste. Der Elversberger Maurice Neubauer rettete in höchster Not vor Hayashi (19.), kurz vor der Pause lupfte Benjamin Goller den Ball frei vor dem Tor an die Latte (45.+5).